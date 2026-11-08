Ayvacık\'ta kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Öztürk her yerde aranıyor

Ayvacık'ta kaybolan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Öztürk her yerde aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Ayvacık'a bağlı Yukarıköy'den 2 Kasım'da kaybolan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk (80) için arama 6. gününde. Taşağıl köyü mezarlığında son kez görülen yaşlı kadın; jandarma, AFAD, AKUT, JAK ekipleri ve komandolar tarafından dron, termal kamera ve iz köpekleriyle aranıyor.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ten (80) 6 gündür haber alınamıyor. Öztürk için arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.
SON KEZ MEZARLIKTA GÖRÜLDÜ
Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk, 2 Kasım'da kayboldu. Öztürk'ün en son Taşağıl köyü mezarlığında görüldüğü öğrenildi.
Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
DRON VE TERMAL KAMERAYLA ARANIYOR
İhbar üzerine bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları 6 gündür devam ediyor.
Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK), komandolar, iz köpekleri, termal kamera ve dron destek veriyor.
Kaynak: DHA
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