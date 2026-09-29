Çanakkale Ayvacık'ta yolcu otobüsü kavşaktan dönen otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü - Son Dakika
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Çanakkale Ayvacık'ta yolcu otobüsü kavşaktan dönen otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü

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Çanakkale Ayvacık\'ta yolcu otobüsü kavşaktan dönen otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü
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Çanakkale Ayvacık'ta Troya Tüneli girişindeki kavşaktan dönmeye çalışan otomobil, yolcu otobüsüyle çarpıştı; otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan 3 köpeğin de öldüğü belirlendi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 DZ 760 plakalı otomobil, Troya Tüneli girişindeki kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametinde ilerleyen E.Ç. idaresindeki 34 TT 335 plakalı otobüsle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiği otomobildeki 3 köpeğin de öldüğü belirlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale Ayvacık'ta yolcu otobüsü kavşaktan dönen otomobille çarpıştı, 2 kişi öldü - Son Dakika
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