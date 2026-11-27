Çanakkale Bayramiç'te 1062 litre kaçak alkole el konuldu, şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 17-24 Kasım'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarmanın şüphelinin adresinde yaptığı aramada 1062 litre kaçak alkol ele geçirildi; şüpheli hakkındaki işlemler sürüyor.
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 17-24 Kasım'da Bayramiç'te kaçakçılık operasyonu düzenlendi.
Ekiplerin şüphelinin adresinde yaptıkları aramada, 1062 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan şüpheli hakkındaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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