Çanakkale Bayramiç'te mantar ve kestane bolluğu Kaz Dağları'na akın getirdi - Son Dakika
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Çanakkale Bayramiç'te mantar ve kestane bolluğu Kaz Dağları'na akın getirdi

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Çanakkale Bayramiç\'te mantar ve kestane bolluğu Kaz Dağları\'na akın getirdi
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Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında mantar ve kestane sezonu açıldı. Bölgede oluşan bolluk nedeniyle vatandaşlar toplama yapmak için akın ederken, kestanenin kilosu 200-300 TL, kanlıca ve ayı mantarının kilosu 100 TL civarında satılıyor.

ÇANAKKALE'de Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında başlayan mantar ve kestane sezonuyla birlikte vatandaşlar, bölgeye akın etti.

Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan ve mitolojide 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'nda, mantar ve kestane sezonu başladı. Mantar ve kestane bolluğu yaşanan bölgeye, vatandaşlar akın attı. Bölgeye giden vatandaşların bir kısmı kendi ihtiyaçları için mantar ve kestane toplarken, bir kısmı ek gelir elde etmek için toplama işlemi yapıyor. Kestane kilosu 200 ile 300 TL arasında, kanlıca ve ayı mantarı ise kilosu 100 lira arasında satılıyor.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale),

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Bayramiç'te mantar ve kestane bolluğu Kaz Dağları'na akın getirdi - Son Dakika
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