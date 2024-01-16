 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve heyeti, Sürdürülebilir Turizm İçin Ortak Eylem Projesi kapsamında İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti. Ziyarette, sürdürülebilir turizm uygulamaları incelendi ve deneyim paylaşımı yapıldı. Salou Belediyesinin çevre dostu uygulamaları ve su tedbirleri hakkında bilgiler alındı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İspanya\'nın Salou kentini ziyaret etti
16.01.2024 - 15:04,
Abone Ol

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve beraberindeki heyet, "Sürdürülebilir Turizm İçin Ortak Eylem Projesi" kapsamında İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Salou Belediye Başkanı Pere Granados Carrillo ile kentteki sürdürülebilir turizm uygulamalarını yerinde inceleyen Gökhan, proje çalışma ortaklarıyla görüştü.

Ziyaret kapsamında, Salou'da karbon salımı azaltmaya yönelik yayalaştırma çalışmalarını, çevresel etkiyi ve bakım masrafını azaltmak için doğal malzemelerden inşa edilmiş sahil şeridini, doğal bitki örtüsüne uygun kent peyzajını, güneş enerjisiyle verimli aydınlatma sağlayan sokak aydınlatmalarını ve az su tüketen aromatik bitki bahçesini inceleyen heyet, deneyim paylaşımında bulundu.

Teknik inceleme gezisinde, Salou Belediyesinin kent genelinde süs havuzlarında kullanılan ve su seviyelerini dronla kontrol ederek su tedbirlerini hayata geçiren çalışmaları hakkında da bilgiler alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çanakkale Belediyesi, Ülgür Gökhan, İspanya, Çevre, Belediye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti - Son Dakika


15:32
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28
Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16
AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59
Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55
Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28
Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19
Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında 'Yaşasın şeriat' sloganları atıldı Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16
Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz

Son Dakika
15:32 AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi
15:28 Yeni bebek sahibi olan çifte komşularından hoş sürpriz! Kimi yiyecek bıraktı, kim evin önünü temizledi
15:16 AK Parti, İstanbul ilçe adaylarını cumartesi günü açıklayacak
14:59 Fenerbahçe'nin eski hocası 76 yaşındaki Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'na imza attı
14:55 Hamile oyuncu Suki Waterhouse, dekoltesiyle Emmy Ödül Töreni'ne damga vurdu
14:28 Tabanca ile intihar eden lise öğrencisi ders çıkışı sınıf arkadaşlarından helallik istemiş
14:19 Ahmet Bostancı tahliye edildi, adliye koridorlarında "Yaşasın şeriat" sloganları atıldı
14:16 Özgür Özel: İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'den ayrılıp kendi terör bildirisini imzalamasını istiyoruz
14:12 Avukat Bedia Teymur yazdı: Yazık etmeyin Malatya'ya
14:06 Bankadan 2 milyon lira çeken adama sokak ortasında gasp! Döve döve aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 16:00:58. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İspanya'nın Salou kentini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement