Çanakkale Belediyesi, Dolandırıcılara Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Çanakkale Belediyesi, Dolandırıcılara Karşı Vatandaşları Uyardı

Çanakkale Belediyesi, kendisini belediye başkanı ya da yardımcısı olarak tanıtıp işletmelerden para talep edenlere karşı vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

27.06.2024 16:11
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Çanakkale Belediyesi, kendisini belediye başkanı ya da yardımcısı olarak tanıtıp işletmelerden para talep edenlere karşı vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kendisini belediye başkanı ya da başkan yardımcısı olarak tanıtan kişilerin, Çanakkale'deki bazı işletmeleri arayarak para talep ettiğinin belirlendiği aktarıldı.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, "Dolandırıcılık girişimlerine karşı hemşehrilerimizin dikkatli olmalarını ve bu tarz taleplere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Belediyesi, Dolandırıcılara Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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