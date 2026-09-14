Çanakkale Bienali 10. kez sanatseverlerle buluşuyor, 60'ın üzerinde sanatçı katılıyor - Son Dakika
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Çanakkale Bienali 10. kez sanatseverlerle buluşuyor, 60'ın üzerinde sanatçı katılıyor

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Çanakkale Bienali, 10 Ekim-20 Kasım'da "Metcezir / Ebb & Flow" temasıyla 10. edisyonunu gerçekleştirecek. 60'ın üzerinde sanatçının eserleri, kent merkezinden kırsala uzanan 15 farklı mekanda sergilenecek.

Çanakkale Bienali, 10. edisyonunda su ve toprağın birbirini şekillendiren hareketinden yola çıkarak çağdaş sanatın farklı disiplinlerini kentin tarihi ve doğal dokusuyla buluşturacak.

"Metcezir/ Ebb & Flow" başlığıyla 10 Ekim-20 Kasım'da gerçekleştirilecek bienalde, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, Güney Kore, İngiltere, Çin, Romanya, Fransa ve Belçika'dan 60'ın üzerinde sanatçının eserleri sergilenecek.

Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından düzenlenen organizasyonda sergi, performans, söyleşi, panel ve atölyelerin de aralarında bulunduğu etkinlikler, kent merkezinden kırsal bölgelere ve tarihi alanlara uzanan 15 farklı mekanda sanatseverlerle buluşacak.

Bienalin ana temasını oluşturan "Metcezir", deniz ile kara arasındaki sürekli değişimi bir çıkış noktası olarak ele alıyor. Bu kapsamda sanatçılar, su ve toprağın yanı sıra hafıza, zaman, ekoloji ve insanın çevresiyle kurduğu ilişki üzerine çalışmalar ortaya koyuyor.

Sanat, kentin doğal ve tarihi dokusuna yayılacak

Bienal kapsamında Troya Müzesi ve MAHAL'in yanı sıra Ayvacık Tartışık Köyü, Adatepe Zeytinyağı Müzesi, Adatepe İda Blue, Assos Güneşane Vakfı ve Balıkhane gibi farklı mekanlar da sanat üretimlerine ev sahipliği yapacak.

Çanakkale'nin doğal ve kültürel mirasının sergi deneyiminin bir parçası haline getirilmesiyle çağdaş sanatın geleneksel sergi mekanlarının dışına taşınması hedefleniyor. Bienal programında farklı disiplinlerden sanatçıların çalışmalarının yanı sıra performanslar, konuşmalar ve atölyeler de yer alacak.

Uluslararası projelerin çıktıları ilk kez bir arada

CABININ'ın son yıllarda geliştirdiği uluslararası sanat projelerinden ortaya çıkan çalışmalar da bienal kapsamında izleyici karşısına çıkacak.

Institut Français de Turquie ve Goethe-Institut İzmir işbirliğiyle yürütülen "Deniz Villaları - Ekolojik Geçişler" projesinde Akdeniz'in çevresel ve toplumsal değişimleri sanatçıların çalışmaları üzerinden ele alınıyor.

"Gravitas - Kültürel Miras Bölgesel Sanat Ağı" projesi ise Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'deki sanatçıları bir araya getirerek kültürel mirasın çağdaş sanat yoluyla yeniden değerlendirilmesine odaklanıyor.

Bu projeler kapsamında üretilen çalışmaların bir bölümü 10. Çanakkale Bienali'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çanakkale'nin seramik mirasına özel bölüm

Bienalin öne çıkan başlıklarından birini de Çanakkale'nin seramik geçmişi oluşturacak.

Yasemin Ülgen'in hazırladığı seramik seçkisi Troya Müzesi'nde izleyiciyle buluşurken, seramik malzemenin geleneksel üretimden çağdaş sanat ve yeni teknolojilere uzanan yolculuğu ele alınacak.

British Council Kültür Yoluyla Bağlantılar Programı desteğiyle sanatçı Kay Aplin ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında Çanakkale'de üretilen yeni bir eser de bienalin ardından kentte kalıcı bir kamusal sanat yapıtı olarak yer alacak.

Çanakkale'de 2006'da kültür-sanat çalışmaları yürütmek amacıyla kurulan CABININ'ın 20. yılına denk gelen bienal, aynı zamanda organizasyonun 10. edisyonuna ev sahipliği yapacak.

İlk bienalini 2008'de düzenleyen inisiyatif, geçen süreçte farklı ülkelerden sanatçıları Çanakkale'de ağırlayarak kentin çağdaş sanat alanındaki uluslararası görünürlüğüne katkı sundu.

Dardanel ile Kale Grubu-Kale Tasarım ve Sanat Merkezi'nin ana desteğiyle gerçekleştirilecek bienal, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin işbirliği, Troya Kazı Başkanlığı, ÇATKAV ve Troia Vakfı'nın yerel paydaşlığı ve 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun kurumsal desteğiyle düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Bienali 10. kez sanatseverlerle buluşuyor, 60'ın üzerinde sanatçı katılıyor - Son Dakika

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