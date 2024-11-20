Çanakkale Boğazı'nda Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

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BOĞAZ HATTINDA YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Çanakkale'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren saatteki hızı 75 kilometreyi ulaşması beklenen lodos fırtınası nedeniyle boğaz hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Buna göre, Çanakkale- Eceabat hattında Eceabat'tan saat 04.00 ile 06.00, Çanakkale'den ise saat 05.00 seferleri yapılamayacak.

Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,