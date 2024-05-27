Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarılarak marinaya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknede Kilitbahir önlerinde makine arızası meydana geldi.
Tekne, haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?