 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale Boğazı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Geçişler Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale Boğazı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Geçişler Durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar nedeniyle transit gemi geçişleri ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu. GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı durdurulduğu belirtildi. Ayrıca, yarın için Geyikli-Bozcaada seferlerinin iptal edildiği ve Kabatepe-Gökçeada hattında sadece belirli saatlerde seferlerin yapılacağı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı\'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Geçişler Durduruldu
09.01.2024 - 15:18,
Abone Ol

Çanakkale'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, Boğaz hattında feribot seferleri durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran fırtına ve kar nedeniyle boğaz trafiği öğleden sonra çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğaz ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı hattındaki Lapseki- Gelibolu, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, yarın için Geyikli- Bozcaada hattındaki planlı tüm seferlerin iptal edildiği, Kabatepe- Gökçeada hattında ise sadece Kabatepe'den saat 20.00, Gökçeada'dan 22.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çanakkale Boğazı, Kilitbahir, Çanakkale, Fırtına, Ulaşım, Hava Durumu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Geçişler Durduruldu - Son Dakika


16:29
Umut Akyürek, Alın Daraltma Ameliyatı Sonrası Son Haliyle Beğeni Topladı Umut Akyürek, Alın Daraltma Ameliyatı Sonrası Son Haliyle Beğeni Topladı
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37
Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14
İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50
Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48
İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu

Son Dakika
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
14:50 Altın Küre'de ödül alan Emma Stone, yakın arkadaşı Taylor Swift'e kameralar önünde küfür etti
14:48 İlklere imza attı! Fransa'nın yeni Başbakanı 34 yaşındaki Gabriel Attal oldu
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 16:39:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Geçişler Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement