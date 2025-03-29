Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Gemileri Duraklattı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Gemileri Duraklattı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiği ve feribot seferleri durduruldu.

29.03.2025 08:16
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Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Gemileri Duraklattı - Son Dakika

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