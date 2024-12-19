Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Sebebiyle Geçişler Durduruldu - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Sebebiyle Geçişler Durduruldu

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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişleri ve bazı feribot seferleri durduruldu.

19.12.2024 09:25
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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı, feribot seferleri geçici olarak durduruldu

ÇANAKKALE - Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle gece saat 02.05'te itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir seferleri yoğun sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği gece saat 02.05'ten itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. Sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri yoğun sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ve Adalar Hattında deniz ulaşımı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Boğaz hatlarında seferlerimiz an itibariyle, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir hatlarında yoğun sis nedeniyle seferlerimiz geçici olarak yapılamayacaktır, Lapseki- Gelibolu hattında ise seferlerimiz tarifeye uygun olarak devam etmektedir" denildi.

Çanakkale Boğazı\'nda Yoğun Sis Sebebiyle Geçişler Durduruldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Sebebiyle Geçişler Durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Yoğun Sis Sebebiyle Geçişler Durduruldu - Son Dakika
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