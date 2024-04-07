Çanakkale Boğazı\'ndaki feribot seferleri saatsiz devam ediyor

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Çanakkale Boğazı'ndaki hatlarda ulaşım sağlayan feribot seferlerinin saatsiz yapıldığı bildirildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz'daki seferlerin Çanakkale- Eceabat, Lapseki- Gelibolu ve Çanakkale- Kilitbahir hatlarında saatsiz olarak devam ettiği duyuruldu.