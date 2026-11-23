Çanakkale Boğazı'ndaki fırtına nedeniyle kapanan trafik 7 saat sonra yeniden açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de kuvvetli fırtına yüzünden çift yönlü trafiğe kapatılan boğaz trafiği, 7 saatlik aranın ardından saat 19.30'da yeniden açıldı. Kapanma boyunca duran boğaz trafiği, normale dönmesiyle yeniden hareketlendi.
BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan boğaz trafiği saat 19.30 itibariyle 7 saat sonra normale döndü.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: DHA
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