Çanakkale\'de 11 yükseköğretim yurdunda eş zamanlı gıda denetimi yapıldı

Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yükseköğretim yurtlarına yönelik denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin kontrol görevlileri tarafından yurtlarda kalan öğrencilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla Çanakkale merkez ve ilçelerinde 11 yurtta eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde gıdaların muhafaza ve depolama koşulları, soğuk zincir şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi, servis koşulları, personel hijyeni, işletme temizliği ve genel hijyen şartları kontrol edildi.

Yemek üretim süreçleri yerinde incelenerek, yemekhane, mutfak, depo ve servis alanlarında hijyen kurallarına uygun çalışma koşullarının sağlanmasının önemine dikkat çekildi.