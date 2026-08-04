Çanakkale\'de 12 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında farklı suçlardan gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz-3 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 388 kişi ve 3 bin 71 araç kontrol edildi, 725 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 zanlıdan 9'u ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapılan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Uygulamalarda, toplam 87 gram uyuşturucu, 205 sentetik ecza hapı, av tüfeği ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 90 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari işlem uygulandı.