Çanakkale\'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Haiti'de Silahlı Çeteler Hapishaneyi Basarak Binlerce Mahkumu Serbest Bıraktı

Haiti'nin başkenti Port-Au Prince'te silahlı çeteler, başlıca hapishaneyi basarak binlerce mahkumu serbest bıraktı. Firar eden mahkumlar arasında, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesiyle suçlanan çete üyeleri de bulunuyor. Haiti'deki şiddet olayları son yıllarda artış göstermiş olup, çeteler başkentin büyük bir kısmını kontrol altında tutuyor. Bu olaylar sonucunda dört polis memuru öldü, beş kişi yaralandı. Haiti'de çete şiddeti nedeniyle son bir yılda 8400'den fazla kişi hayatını kaybetti.