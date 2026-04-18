Çanakkale'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de sahil güvenlik ekiplerince 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı mobil kıyı gözetleme aracı "DENİZ-102"de görevli ekipler, Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber karinalı lastik botu tespit etti.

Harekete geçen "TCSG-6" ve "KB-119" botlarında görevli ekipler, Afganistan, Suriye, Irak ve Sudan uyruklu 6'sı çocuk 13 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheliyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.