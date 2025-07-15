Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

15.07.2025 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇANAKKALE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi.

ÇANAKKALE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde Çanakkale Valiliği himayelerinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde Şehitler Abidesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, Vali Toraman tarafından Şehitler Abidesi önündeki Çanakkale Savaşları kahramanlarının rölyeflerindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Vali Toraman ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından sembolik şehitliklere karanfil bırakıldı. Şehitler Abidesi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından dua edilmesiyle program sona erdi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Çanakkale, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Fenerbahçe’nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul’a indirmek Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek
Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim
Trump, Putin’e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacağız Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı
Ankara’da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı Ankara'da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı
Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall’ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall'ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı
Napoli’den Osimhen için yeni hamle Galatasaray’dan bakın ne istediler Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler
ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO’ya göndereceğim ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO'ya göndereceğim

14:02
İBB Meclisi’nde tansiyon yükseldi Nuri Aslan’dan MHP’li Ayhan’a sert tepki
İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi! Nuri Aslan'dan MHP'li Ayhan'a sert tepki
13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
12:51
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek’ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
20:36
TFF formalarda değişiklik yapıyor
TFF formalarda değişiklik yapıyor
20:32
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic’e dev bir teklif yaptık
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
20:26
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
20:12
15 Temmuz etkinliklerinde “Atatürk fotoğrafları yasaklandı“ iddiasına yalanlama
15 Temmuz etkinliklerinde "Atatürk fotoğrafları yasaklandı" iddiasına yalanlama
19:41
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz’ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın ikizi: Kardeşimin cesedi tanınmayacak haldeydi
19:17
ABD’de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
ABD'de bakımevinde yangın: 9 ölü, 30 yaralı
19:15
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
19:07
ChatGPT Ethereum’un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
ChatGPT Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 15:13:21. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.