Çanakkale'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekipleri, lastik bot içinde 3'ü çocuk 16 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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