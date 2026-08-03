Çanakkale'de 16 kaçak yapı yıkıldı
Çanakkale'nin Lapseki ve Biga ilçelerinde, İl Özel İdaresi tarafından tespit edilen 16 kaçak bina yıkıldı. Valilik, kırsal ve kıyı alanlar başta olmak üzere kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla süreceğini açıkladı.
Çanakkale'de kaçak yapıldığı tespit edilen 16 binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi sorumluluk bölgesinde kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamında, temmuz ayı içinde Lapseki ve Biga ilçelerinde toplam 16 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Kırsal alanlar, kıyı kesimleri ve kamuya ait alanlarla tarım arazileri dahil olmak üzere, mevzuata aykırı şekilde inşa edilen yapılara yönelik tespit, denetim ve yasal işlem süreçlerinin tavizsiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.
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