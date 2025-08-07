Çanakkale\'de 2 Milyon Sazan Yavrusu Salındı

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında baraj ve göletlere 2 milyon aynalı sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje sayesinde İzmir Ürkmez Su Ürünleri Üretim Tesisi'nden teslim alınan yavru aynalı sazanların Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzce 8 baraj gölü ve 14 gölete bırakıldığını belirtti.

Kentte son 5 yıl içinde 7 milyon yavru aynalı sazanın baraj ve göletlere salındığını anlatan Demirhan, şunları kaydetti:

"Doğal bir tür olan sazan balıklarının sıkça tüketilmesi ve adaptasyonda başarılı olması sebebiyle tercih edilmektedir. Yavru balıkların bırakıldığı göl ve göletlerin ticari avcılığa kapalı olduğu sadece amatör avcılığa açık olduğu ve bu tür faaliyetlerin amatör avcılık turizmine katkı sağlaması beklenmektedir. Su ürünleri avcılığına getirilen düzenlemelerin takip ve kontrolü ve su ürünleri yasa dışı avcılığın engellenmesi amacıyla il müdürlüğümüzce denetim ve kontroller hassasiyetle devam edecektir. İç sularımızda balıklandırma çalışmaları önümüzdeki yıllarda devam edecektir."