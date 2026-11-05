Çanakkale'de 2027 İl Yayım Programı taslağı için görüş alışverişi yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de 2027 İl Yayım Programı taslağı için görüş alışverişi yapıldı

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Çanakkale\'de 2027 İl Yayım Programı taslağı için görüş alışverişi yapıldı
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Çanakkale'de 2027 İl Yayım Programı için İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Büyükgaga başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda sürdürülebilirlik, verim ve kalite için eğitim ve yayım faaliyetlerinin önemi ile program taslağı ele alındı.

Çanakkale'de, 2027 İl Yayım Programı'nın hazırlanmasına yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Büyükgaga başkanlığında düzenlenen toplantıya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengü Everest, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, şube ve ilçe müdürleri ile konu sorumlusu teknik personel??????? katıldı.

Toplantıda, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, verim ve kalitenin artırılması, üreticilerimizin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasında eğitim ve yayım faaliyetlerinin önemi ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarım politikaları, stratejik planları ile Tarım ve Orman Şurası Kararları doğrultusunda, Çanakkale'nin tarımsal öncelikleri ve üreticilerimizin ihtiyaçları dikkate alınarak 2027 yılında gerçekleştirilecek eğitim ve yayım faaliyetleri değerlendirildi.

Şube ve ilçe müdürlüklerinden gelen teklifler değerlendirilerek program taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
SürdürülebilirlikÇanakkaleEğitimGüncelKaliteTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 2027 İl Yayım Programı taslağı için görüş alışverişi yapıldı - Son Dakika
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