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Çanakkale'de 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Çanakkale\'de 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı
26.12.2023 - 13:45,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Ayvacık ilçesi Büyükhusun Altı Behram yolunda M.E. isimli şahsın kullandığı 16 HAK 77 plakalı araç ile Behram köyü Büberderesi Mevkiinde E.Ö. isimli şahsın kullanmış olduğu 14 BP 495 plakalı araç içerisinde 10'u erkek, 5'i kadın ve 7'si çocuk olmak üzere 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Olayda kullanılan araçlar yed-i emin otoparkına, göçmen şahıslar ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: AA
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