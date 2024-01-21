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Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu TCSG-28 tarafından motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-12 tarafından tespit edilen başka bir lastik bot içinde ise 33 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı
21.01.2024 - 17:21,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı, 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28", Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edildi.

Lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık'ta görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-28" tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içindeki Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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