Çanakkale\'de acemi erler yemin etti

Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan acemi erler için yemin töreni yapıldı.

Komutanlık yerleşkesinde 2006/2 tertip 2. grup acemi erler için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından acemi erler ant içti.

Birliğe ilk katılanlar ile eğitimlerde başarı gösterenlere ve geçmişte askerlik hizmetini bu kışlada tamamlayanlara ödülleri verildi.

Yemin törenine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çakır, asker aileleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.