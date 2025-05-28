Çanakkale\'de Afet Risk Azaltma Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, İRAP İzleme ve Değerlendirme Kurul üyeleri ile plan kapsamında yer alan stratejik kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kentin afet risklerinin azaltılmasına yönelik mevcut durum değerlendirilerek bugüne kadar alınan tedbirler, yürütülen çalışmalar ile eylem planlarının etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılması gereken hususlar ele alındı.