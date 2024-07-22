Çanakkale'de Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'den Ayvacık yönüne hasta götüren 17 UT 249 plakalı ambulans, Orman Deposu mevkisinde 34 ZP 624 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulanstaki sağlık personeli ve hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.