Çanakkale'de Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

22.07.2024 20:35
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, hasta taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'den Ayvacık yönüne hasta götüren 17 UT 249 plakalı ambulans, Orman Deposu mevkisinde 34 ZP 624 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ambulanstaki sağlık personeli ve hasta ile otomobildeki bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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