Çanakkale\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

ÇANAKKALE'de çıkan ot yangını karadan yapılan müdahalenin ardından 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında bölgedeki hobi bahçelerinde yer alan bir baraka zarar gördü.

İddiaya göre, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Karacaören köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabasının ardından saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğurma çalışması devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.