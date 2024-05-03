Çanakkale\'de aranan 6 zanlı gözaltına alındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, polis ekiplerince aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Gelibolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabaha karşı operasyon gerçekleştirdi.
"Kasten yaralama, dolandırıcılık ve hırsızlık" suçları başta olmak üzere gözaltına alınan 6 kişi, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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