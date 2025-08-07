Çanakkale'de Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de kent merkezindeki bir arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İsmetpaşa Mahallesi'nde, barakaların yer aldığı arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
