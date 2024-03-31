Çanakkale\'de belediye başkan adayları oy kullandı

Çanakkale'de belediye başkan adayları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başına gitti.
AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi'nde kurulan 1001 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
İskenderoğlu, oy verme işleminin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazanan Çanakkale olacak" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.
Bu akşam kazananın Çanakkale olmasını dileyen İskenderoğlu, "Çanakkale'ye hizmet etmek bizim için dün nasılsa bugün de ayrıca bir gururdur. İnşallah güzel işler yapmak, tüm hemşehrilerimizle, ayırt etmeden, ötekileştirmeden bize nasip olacaktır." dedi.
CHP Çanakkale Belediye Başkan adayı Muharrem Erkek ve eşi Özen Algönül Erkek ise Gazi Ortaokulu'nda kurulan 1307 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Erkek, gazetecilere, Çanakkale halkının, seçmenin son sözünü söyleyeceğini, kararını vereceğini dile getirdi.
Seçmenin takdirinin, iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu anlatan Erkek, "Bizler adaylar olarak, siyasi partiler olarak her şeyi söyledik. Şimdi kararı verecek olan tabii ki Çanakkale halkıdır. Çanakkale'mize, yerel demokrasimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt da eşi Gizem Kunt'la 18 Mart İlkokulu'nda kurulan 1134 numaralı sandıkta oylarını kullandı.
Kunt, çıkışta yaptığı değerlendirmede, "Seçim sürecinin sonuna gelindi. Bütün sandık görevlilerimize ve vatandaşlarımıza emekleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Bundan sonra artık söz vatandaşımızda. Vatana millete hayırlı olsun." diye konuştu.
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Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Giresun'da sorunsuz başladığını ve devam ettiğini belirtti. Vali Serdengeçti, oyunu kullandığı Cumhuriyet Ortaokulu'nda seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçim sürecinde 3 binin üzerinde polis ve jandarma personelinin görev yaptığını ifade eden Serdengeçti, Giresun'da demokrasi bayramının güzel şekilde tecelli ettiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da mezun olduğu ilkokulda kullandı. Çelik, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, demokrasinin gücünün gösterileceği, yüksek katılımlı olmasını umdukları bir seçime gidildiğini söyledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verdi. Eşi Fatma Doğan ile birlikte Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'na gelen Doğan, 1145 nolu sandıkta oyunu kullandı. Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, 'Seçimlerde inşallah demokrasimiz güçlenerek çıkacaktır. Çarşamba'mıza, Samsun'umuza, tüm ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.' dedi.
Antalya'da bazı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köpekleriyle oy kullandı. Kent merkezi ve ilçelerinde kurulan 6 bin 40 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. Bazı seçmenler arkadaşlarıyla, aile üyeleriyle okula gelirken bazıları da evcil hayvanlarıyla sandığı gitti. Serhan Tüzer ve Emine Okan isimli seçmenler, köpekleriyle birlikte oy kullanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'un Aziziye ilçesinde oy kullanmak için sandığa gitti. Tarıkdaroğlu ve ailesi, Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde bulunan sandıklarda oylarını kullandı. Tarıkdaroğlu, seçimlerin demokrasi şöleniyle sonuçlanmasını temenni ederek, herkese başarılar diledi.
Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Aksu, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve okuldan ayrıldı.
Oy kullanma işlemi devam ederken, Karabük'te SMA hastası olan İsmail İnce, ambulansla oy kullanmak için Anayasa İlkokulu'na götürüldü. İnce, ambulansın içerisinde sağlık görevlilerinin yardımıyla oy kullanarak demokratik hakkını kullandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukları ve eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte sandık başına gitti. Başkan Yılmaz, oy kullanırken seçimleri kazanıp halka hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
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