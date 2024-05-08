Çanakkale'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Çanakkale'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çanakkale\'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

08.05.2024 11:28
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Çanakkale'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın 4. katında yangın çıktı.

Olayı görev vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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