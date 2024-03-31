Çanakkale\'de CHP Adayı Muharrem Erkek Önde

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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 20.55 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 32,36'sı sayıldı. Çanakkale'de yüzde 41,66 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor.

Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP yüzde 41,66, İYİ Parti yüzde 37,7, AK Parti yüzde 18,79, DEM Parti yüzde 1,46, YRP yüzde 0,32.

Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.