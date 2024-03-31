Çanakkale\'de CHP Adayı Muharrem Erkek Önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 20.55 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 32,36'sı sayıldı. Çanakkale'de yüzde 41,66 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor.
Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
CHP yüzde 41,66, İYİ Parti yüzde 37,7, AK Parti yüzde 18,79, DEM Parti yüzde 1,46, YRP yüzde 0,32.
Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
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Sancaktepe'de okullarda sayılan oylar, torbalara konularak polis eşliğinde Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'ne getirilmeye başlandı. Oylar getirildiği sırada çevrede güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti. - İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri verileri hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, oy tasnif işlemlerinin devam ettiğini belirtti ve sonuçların şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.
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