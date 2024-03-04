Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesinde çiftçilere budama eğitimi verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftçilere, budama eğitimi verildi.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karainebeyli köyünde yaşayan çiftçilere, budamanın amacı, faydaları, temel prensipleri, dikim budaması, şekil budaması, ürün budaması ve gençleştirme budaması teorik bilgi verildi.
Müdürlük personelince verilen teorik eğitimlerin ardından çiftçilerle uygulama çalışması da yapıldı.
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