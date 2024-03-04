Çanakkale\'nin Gelibolu ilçesinde çiftçilere budama eğitimi verildi

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğulları Uzay'ın doğum gününü ailece kutladı

Sunucu ve manken Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğulları Uzay'ın doğum gününü birlikte kutladı. Şıkel'in ailesi de Uzay'ın 12'nci yaş gününde Uzay'ı yalnız bırakmadı. Uzay'ın 12'nci yaş gününe özel pastasının üstünde, 'İyi ki doğdun bal çocuk. Seni çok seviyoruz' yazısı yer aldı. Şıkel yaptığı paylaşıma, 'Bal yavrum, canım oğlum.. Doğum günün kutlu olsun. Seni sana anlatamayacağımız kadar çok seviyoruz.. iyi ki varsın canımın yarısı...' notunu düştü. Emre Altuğ ise, 'İyi ki doğdun Uzay'ım, can parçam, aslanım' ifadelerini kullandı.