Çanakkale'de polis ekiplerince 10 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan sahil bölgelerine düzensiz göçmenleri taşıdığı tespit edilen araçta arama yapıldı.
Araçta, Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?