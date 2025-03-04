Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Ayvacık'ta 72 düzensiz göçmen ve bir kaçakçı yakalandı, göçmenler teslim edildi.

04.03.2025 14:16
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen 72 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Operasyonda, Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünden yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 72 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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