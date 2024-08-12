Çanakkale'de Eğitim Uçağı Sert İniş Yaptı

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1) ÇANAKKALE'DE EĞİTİM UÇAĞI, SERT İNİŞ YAPTI

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle sert iniş yaptı. Uçaktaki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkan 2 kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra iddiaya göre; motor arızası yaptı. Uçak, Ezine ilçesinde kırsal alana sert iniş yaptı. Uçak pilotu ve öğrencisi, yara almadan kurtuldu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.