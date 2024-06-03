Çanakkale\'de Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 2 Kişi Ağır Yaralandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Baharlar köyünden yola çıkan İsmail Özpek'in kullandığı 17 PB 450 plakalı otomobil, Uzunalan köyünün girişinde yol kenarındaki elektrik direğine çarparak savruldu.
Kazada sürücü Özpek ile araçtaki Sabire Ihmaz ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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