Çanakkale\'de Engelsiz Yaşam Programı

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Çanakkale'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz Yaşam" programı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Engelsiz Yaşam" programına katıldı.

Programda, özel gereksinimli bireylerin sosyal entegrasyonunu desteklemek amacıyla yürütülen "Birlikte Sanatla Projesi" kapsamında hazırlanan geleneksel el sanatları sergisi ziyaret edildi.

Kentteki 20 özel gereksinimli bireyin, el emeğiyle hazırladığı sergiyi gezen Vali Toraman ve eşi, eserleri inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince temin edilen 10 tekerlekli sandalye, Vali Toraman tarafından, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere mahalle muhtarlarına teslim edildi.