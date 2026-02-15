Çanakkale\'de fırtına nedeniyle boğaz trafiği kapandı

Çanakkale'de, etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından Çanakkale'de fırtına etkili oluyor.

TÜM FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği, saat 10.30 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.