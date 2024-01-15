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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'de yaşanan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında bugün ve yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 22.00'de ve Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Ayrıca, Kabatepe-Gökçeada hattında tarife değişikliği yapıldığı belirtildi. Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferlerinin tarifeye uygun olarak devam ettiği, Lapseki-Gelibolu seferlerinin ise saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.

Çanakkale\'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
15.01.2024 - 11:11,  Güncelleme: 11:12
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Çanakkale'de fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada hattında bugün ve yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, bugün Gökçeada'dan saat 22.00'de, yarın Kabatepe'den saat 05.00'te yapılması planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, bugün itibarıyla Kabatepe-Gökçeada hattında tarife değişikliği yapıldığı belirtildi.

Boğaz hatlarındaki Çanakkale- Eceabat ve Çanakkale- Kilitbahir seferlerinin tarifeye uygun, Lapseki- Gelibolu seferlerinin saatsiz olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Fırtına Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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