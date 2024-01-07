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Çanakkale'de Fırtına Sonucu Ağıl ve Hayvan Damları Zarar Gördü - Son Dakika
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Çanakkale'de Fırtına Sonucu Ağıl ve Hayvan Damları Zarar Gördü

Çanakkale'de yaşanan fırtına sonucu Üvecik köyünde bulunan bir ağılın çatısı uçtu ve Cemaller köyünde bir dam ile bir ağıl zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ayrıca Biga ilçesinde bir ağaç yola devrildi ve bir otomobil çarptı. Kazada otomobilde hasar meydana geldi.

Çanakkale\'de Fırtına Sonucu Ağıl ve Hayvan Damları Zarar Gördü
07.01.2024 - 15:08,
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AĞIL VE HAYVAN DAMLARININ ÇATILARI ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'de fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde, Mustafa Köroğlu'na ait 130 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılın çatısı uçtu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Öte yandan Ayvacık ilçesine bağlı Cemaller köyünde etkili olan fırtına nedeniyle 1 dam ve 1 ağıl zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı.

OTOMOBİL FIRTINADA DEVRİLEN AĞACA ÇARPTI

Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyünde de gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle köy girişinde bir ağaç yola devrildi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü ağacı fark etmeyerek çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Otomobilde hasar meydana geldi. Devrilen ağacın kaldırılmasıyla trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

İpek YAVAŞ-Erol GÜNGÖRDÜ- Ayhan AKKAYA/ ÇANAKKALE

Kaynak: DHA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Fırtına Sonucu Ağıl ve Hayvan Damları Zarar Gördü - Son Dakika
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