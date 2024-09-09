Çan'da Geleneksel Hacı Fatma Bodur Hayrı - Son Dakika
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Çan'da Geleneksel Hacı Fatma Bodur Hayrı

Çan\'da Geleneksel Hacı Fatma Bodur Hayrı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Kale Grubu Şirketleri ile Kaleseramik Fabrikaları Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. İbrahim Bodur'un annesi Hacı Fatma Bodur anısına düzenlenen hayır etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe birçok önemli isim katıldı.

09.09.2024 17:50
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Geleneksel Hacı Fatma Bodur hayrı düzenlendi.

Kale Grubu Şirketleri ile Kaleseramik Fabrikaları Kurucusu ve Onursal Başkanı Dr. İbrahim Bodur'un annesi merhum Hacı Fatma Bodur anısına düzenlenen hayrın 42'ncisi Seramik Mahallesi'ndeki Hacı Fatma Bodur Camisi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin tanınmış mevlithanları tarafından camide öğle vakti Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlid-i şerif okundu.

Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay ile eşi Kale Grubu Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay'ın ev sahipliğinde düzenlenen hayra, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Belediye Başkanı Harun Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Selçuk Ceylan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Müftüsü Mustafa Ekin, siyasi partilerin temsilcileri, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının başkanları, Kale Grubu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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