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Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu - Son Dakika
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Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu

Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri, yoğun sis nedeniyle geçici olarak durduruldu. Sis nedeniyle ilçe merkezinde de görüş mesafesi düştü.

13.12.2023 - 10:45,  Güncelleme: 11:48
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Çanakkale'de Gelibolu- Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri, sis yüzünden durduruldu.

SEFERLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan duyuruda, Gelibolu-Lapseki hattında, yoğun sis sebebiyle seferlerin geçici olarak yapılamadığı bildirildi. Yoğun sis nedeniyle ilçe merkezinde de görüş mesafesinin düştüğü görüldü.

Gelibolu-Lapseki hattında seferler sis nedeniyle geçici olarak durduruldu

TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda da etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Gelibolu-Lapseki hattında seferler sis nedeniyle geçici olarak durduruldu
Gelibolu-Lapseki hattında seferler sis nedeniyle geçici olarak durduruldu
Gelibolu-Lapseki hattında seferler sis nedeniyle geçici olarak durduruldu
Çanakkale\'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu
Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu - Son Dakika
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