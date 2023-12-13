Çanakkale\'de Gelibolu-Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri sis nedeniyle durduruldu

Çanakkale'de Gelibolu- Lapseki hattındaki arabalı vapur seferleri, sis yüzünden durduruldu.

SEFERLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan duyuruda, Gelibolu-Lapseki hattında, yoğun sis sebebiyle seferlerin geçici olarak yapılamadığı bildirildi. Yoğun sis nedeniyle ilçe merkezinde de görüş mesafesinin düştüğü görüldü.

TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Çanakkale Boğazı'nda da etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.