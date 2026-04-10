Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığına Tutuklama - Son Dakika
10.04.2026 11:47
Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli tutuklandı, 77 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde düzenlenen 9 operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Operasyonda yakalanan çeşitli ülkelere mensup 77 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Öte yandan operasyonda 5 araca da el konuldu.

Kaynak: AA

Bakan Şimşek “vergi affı“ ile ilgili çok net konuştu Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Game of Thrones’un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında "Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
AVM’de yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu AVM'de yürüyen merdivene eli sıkışan çocuğun parmağı koptu
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçti İşte yerel seçimden bu yana değişen harita Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

11:26
Gianni Infantino İstanbul’a geldi Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
Gianni Infantino İstanbul'a geldi! Hacıosmanoğlu ile verdiği pozu görenler aynı yorumu yaptı
11:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı Hemen talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tepkilerin odağındaki iki konuya el attı! Hemen talimat verdi
11:17
Altında fırtına öncesi sessizlik Gözler açıklanacak veriye çevrildi
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi
11:08
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı 3 dünya yıldızını birden Kadıköy’e getirecek
Ve Sadettin Saran bombayı patlattı! 3 dünya yıldızını birden Kadıköy'e getirecek
10:46
Dünyanın gözü bu müzakerede Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
Dünyanın gözü bu müzakerede! Hükümet alarmda: 2 gün tatil ilan edildi, şehirde kuş uçurtulmuyor
10:34
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail’den dünyayı tedirgin eden mesaj
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
