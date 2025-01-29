Çanakkale'de Hasar Gören Balıkçı Kadın Heykeli Onarıldı

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(ÇANAKKALE) - Çanakkale Belediyesi ekipleri, nedeni bilinmeyen bir şekilde hasar görerek kolu kırılan İnönü Köprüsü üzerindeki balıkçı kadın heykelini onardı.

Çanakkale'de İnönü Köprüsü'nde yer alan balıkçı kadın heykeli, belediye ekiplerinin onarım çalışmalarının ardından boyanarak eski görünümüne kavuşturuldu.

Belediye, "Kente değer katan sanatsal objelerimizi ve tüm kent değerlerimizi hep birlikte korumak ve onlara gerekli özeni göstermek hemşehriler olarak hepimizin sorumluluğudur. Bu konuda duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.