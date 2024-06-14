Çanakkale'de Hububat Hasat Denetimleri Sıklaştırıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Hububat Hasat Denetimleri Sıklaştırıldı

Çanakkale'de hasat sezonuna girilmesiyle hububat ekili arazilerde başlayıp ormana veya yerleşim alanlarına sıçrayan yangınların ve dane kaybının önlenmesi için biçerdöver ve balya makinelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlenen kontrol bölgelerinde hasat denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, operatör belgesi, yangın söndürme tüpü, dane kaybı ve biçim yüksekliği gibi konular inceleniyor. Ayrıca, hasat alanında su tankeri bulundurulması da zorunlu hale getirildi.

14.06.2024 12:15
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Çanakkale'de hasat sezonuna girilmesiyle hububat ekili arazilerde başlayıp ormana veya yerleşim alanlarına sıçrayan yangınların ve dane kaybının önlenmesi için biçerdöver ve balya makinelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları ve Çanakkale Valiliğinin yayımladığı tebliğ doğrultusunda il genelinde belirlenen 11 kontrol bölgesinde 78 teknik personel ile hububat ekili 145 bin 524 hektar alanda hasat denetimlerini sürdürüyor.

Program dahilinde köyleri gezen il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli biçerdöver kontrolör belgesine sahip personel, hasat sezonunun başladığı 25 Mayıs'tan bu yana 107 biçerdöver ve 36 balya makinesini kontrol etti.

Ekipler denetimlerde, biçerdöveri kullanan kişilerin operatör belgeleri, her biçerdöver ve balya makinesinde iki adet bulundurulması zorunlu altışar kilogramlık yangın söndürme tüpünün olup olmadığını, hasat anındaki dane kaybını ve biçim yüksekliğini inceliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, AA muhabirine, eğitim çalışması ve denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Denetimlerde, biçerdöver eğitimi almış, kontrolör belgesi bulunan personelin görev yaptığını belirten Türkarslan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın operatör belgesi konusunda ilk denetimimizi yapıyoruz. 2 adet yangın tüpünün bulunması gerekli. Bu yangın tüpünün, olası bir yangın durumunda hemen ulaşabileceği bir alanda bulundurması yönünde kişileri bilgilendiriyoruz. Yangın tüpü yoksa ya da dolum tarihi geçmişse hasadı durdurup bunların tamamlanmasını sağlıyoruz. Muhtarlarımızdan ve üreticilerimizden ricamız, yangın tüpü olmayan ya da süresi geçmiş yangın tüpleri bulunan biçerdöver operatörlerimizin hasadına izin vermemeleri."

Türkarslan, ayrıca hasat sırasında dane kaybı olup olmadığı ve biçim yüksekliğiyle ilgili verim kaybında herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hasat alanında su tankeri bulundurulması da zorunlu

Nazan Türkarslan, verdikleri eğitimlerde, biçerdöver hasadının yapıldığı bölgelere köylerde bulunan su tankerlerinin getirilmesini talep ettiklerini anlattı.

Bunun bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Türkarslan, tankerin olmaması durumunda, Orman İşletme Müdürlüğü ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçerek arazöz bulundurulması konusunda vatandaşları, muhtarları ve biçerdöver sahiplerini bilgilendirdiklerini ifade etti.

Tüm ilçelerde, köy muhtarlarını toplayarak eğitimler gerçekleştirdiklerini bildiren Türkarslan, eğitimlerde hasat döneminde bulundurulması gereken belgeler konusunda uyarılarda bulunduklarını aktardı.

Anız yakılmasının kesinlikle yasak olduğunu hatırlatan Türkarslan, "Bu konuda bilgilendirmelerimizi gerek sosyal medyadan gerekse mesaj yoluyla vatandaşlarımıza sürekli yapıyoruz. Olası bir tespit halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile ilgili kurumlar tarafından gerekli ceza uygulamaları başlatılıyor." dedi.

Kaynak: AA

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