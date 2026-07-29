Çanakkale\'de Huzur Uygulamaları: 16 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 20-26 Temmuz'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 272 umuma açık işletme, 112 metruk bina, 107 park ve bahçe kontrol edildi.

Uygulamalarda toplam 59 bin 418 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı ve 57 bin 472 aracın denetimi tamamlandı. Araç sorgulamaları neticesinde aranan 1 araç yakalandı, 3 araç trafikten men edildi.

Aynı dönem içerisinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan toplam 64 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.