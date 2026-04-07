Çanakkale\'de Huzur Uygulamaları: 5 Tutuklama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de huzur uygulamalarında 5 şüpheli tutuklandı, 292 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Mart-6 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 8 bin 582 kişi ve 2 bin 793 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalandı, 447 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda toplam 292 gram narkotik madde, 135 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Denetimlerde, 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 76 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Polis tarafından uygulamada gözaltına alınan ve haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin denetimlerinde yakalanan 43 düzensiz göçmen Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi, 2 araç, 6 can yeleği ve 3 hava pompasına el konuldu.

Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddia edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:40:35. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Huzur Uygulamaları: 5 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.