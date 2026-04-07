Çanakkale\'de Huzur Uygulamaları: 5 Tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 30 Mart-6 Nisan'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 8 bin 582 kişi ve 2 bin 793 araç incelendi.

Farklı suçlardan aranması bulunan 35 kişi yakalandı, 447 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda toplam 292 gram narkotik madde, 135 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Denetimlerde, 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 76 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Polis tarafından uygulamada gözaltına alınan ve haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapılan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin denetimlerinde yakalanan 43 düzensiz göçmen Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi, 2 araç, 6 can yeleği ve 3 hava pompasına el konuldu.

Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği iddia edilen 3 şüpheli de tutuklandı.